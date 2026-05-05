Playas y puertos de la Marina Baixa revalidan sus banderas azules

En Villajoyosa son seis en total las banderas azules para las playas de Bon Nou, Centro Ciudad, De Torres, La Caleta, Paradís, Varadero. En Benidorm las banderas azules ondearán en la Playas de Levante y Poniente. El municipio de l’Alfàs del Pi ha revalidado un año más la prestigiosa Bandera Azul para la playa del Racó de l’Albir, un reconocimiento internacional que certifica la excelencia en la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental. Este distintivo consolida a la localidad como un destino turístico responsable, comprometido con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural. A este importante logro se suman seis distintivos Centro Azul, que sitúan nuevamente a l’Alfàs del Pi como el municipio europeo con mayor número de estos reconocimientos. Este hecho subraya el esfuerzo continuado del Ayuntamiento por proteger su patrimonio natural y promover una oferta turística basada en la educación ambiental y la conservación. Por su parte, los seis Centros Azules reconocidos —Centro de Interpretación Faro de l’Albir, CIPM Los Carrascos, Centro de Interpretación Medioambiental ‘La Antigua Cantera’, CEA Carabineros, Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir y Espai Cultural Escoles Velles— destacan por su labor divulgativa y formativa. Estos espacios se han consolidado como referentes para visitantes interesados en conocer la biodiversidad, la historia y los valores ambientales del municipio. Por su parte Altea recupera su Bandera Azul para la‘Platja de l’Espigó’ y suma por primera vez cuatro distintivos con Cap Blanch, el Bol, la Roda y el Espigó.

Y también reciben Bandera Azul el Club Náutico de Villajoyosa, el de Benidorm, el Villajoyosa y el de Altea que además obtiene otro para Marina Greenwich.