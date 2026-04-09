Obras

La Piscina Climatizada de La Nucía abrirá sus puertas en septiembre

La actuación supone una inversión de más de un millón de euros por parte de la nueva empresa que gestiona la Piscina Climatizada de La Nucía

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La Piscina Climatizada de La Nucía abrirá sus puertas en septiembre
La Piscina Climatizada de La Nucía abrirá sus puertas en septiembre | Onda Cero Marina Baixa

La previsión es que la instalación deportiva pueda abrir sus puertas paulatinamente y que en septiembre esté al 100%, cuando finalicen totalmente las obras de mejora. La actuación supone una inversión de más de un millón de euros por parte de Emtesport, la nueva empresa que gestiona la Piscina Climatizada de La Nucía. Actualmente se está ejecutando la nueva cubierta de la instalación, renovando toda la instalación hidráulica, deshumificadora y sistemas de climatización, unas mejoras que pueden no ser obvias a primera vista pero que los usuarios notarán, como explica Matzalen Laskibar, CEO Emtesport,

La Piscina Climatizada abrió sus puertas en 2006 y ahora 20 años después la nueva empresa está realizando una gran obra para reparar y poner al día una infraestructura que además tuvo el hándicap que cuando empezaron las obras los temporales de viento arrancaron parte de la cubierta que estaba muy deteriorada. Una transformación general y estructural que redundará en un mejor servicio a sus usuarios y usuarias, y que en septiembre se realizará unas jornadas de puertas abiertas para que la gente conozca las actividades que ofertan y cómo ha quedado la instalación de esta Piscina Climatizada. Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

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