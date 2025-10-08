EMPLEO

El paro sube ligeramente en la Marina Baixa y sigue afectando a las mujeres

El paro en la comarca ha aumentado durante el mes de septiembre. Según los datos publicados, la cifra de personas desempleadas pasa de 8.140 en agosto a 8.201 en septiembre, apenas una diferencia de 61 personas

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Las cifras muestran que las mujeres siguen siendo mayoría entre las personas demandantes de empleo en la comarca.El municipio con mayor diferencia entre géneros es Benidorm, mientras que el más equilibrado es Finestrat. Por lo que las cifras reflejan que la desigualdad de género en el empleo sigue siendo una realidad en la comarca.

Por grupos de edad, los mayores de 44 años concentran la mayor parte del paro, con más de 5.400 personas inscritas, mientras que los jóvenes menores de 25 años son los que menos demandan trabajo, con 426 registrados.

