Las obras de remodelación del casco urbano de l’Alfàs del Pi se centran ya en la plaza Mayor

Las obras de remodelación del casco urbano de l’Alfàs del Pi continúan avanzando según lo previsto y se centran ahora en la plaza Mayor, una vez finalizada la intervención inicial en la calle Federico García Lorca. Esta actuación forma parte de uno de los proyectos de reurbanización más importantes impulsados por el Ayuntamiento para mejorar la accesibilidad del centro histórico.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha visitado hoy la zona de actuación junto al concejal de Urbanismo, Toni Such, para comprobar de primera mano el desarrollo de los trabajos y su evolución. Tras actuar en un tramo de la calle Federico García Lorca, los trabajos se centran ahora a la plaza Mayor, donde se abordará la transformación integral de este espacio emblemático en el que se ubica la Parroquia de San José.

Vicente Arques ha destacado que “las obras avanzan a buen ritmo y cumpliendo los plazos previstos, lo que nos permite iniciar ya la intervención en la plaza Mayor, uno de los puntos más representativos del municipio”. Asimismo, ha subrayado que “esta actuación supondrá una mejora muy importante en términos de accesibilidad, seguridad y calidad urbana”. El proyecto contempla la creación de una plataforma única que integrará este entorno urbano, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo la accesibilidad universal. De este modo, la plaza ganará en amplitud, seguridad y funcionalidad, adaptándose tanto al uso diario de vecinos y vecinas como a la celebración de eventos y actos multitudinarios.

Asimismo, la actuación permitirá redefinir los espacios de estancia, descanso y circulación mediante diferentes pavimentos, contribuyendo a una mejor organización del entorno y a una mayor comodidad para peatones. En palabras del edil de Urbanismo, Toni Such, “no se trata solo de una renovación estética, sino de una intervención que moderniza infraestructuras y prepara la plaza para el futuro, respetando al mismo tiempo su identidad y valor histórico”.

Entre los elementos destacados del proyecto figura la puesta en valor del pino de l’Alfàs, que contará con un banco de piedra perimetral concebido como zona de descanso y punto de encuentro, además de incorporar un carácter conmemorativo vinculado a la historia de la plaza. De forma paralela, se continúa con la renovación de infraestructuras básicas, como la red de agua potable, sustituyendo antiguas conducciones para mejorar la eficiencia del servicio y garantizar su adecuación a las necesidades actuales.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que las obras se están ejecutando por fases con el objetivo de minimizar las molestias a la ciudadanía y compatibilizar los trabajos con la actividad diaria del municipio. “Somos conscientes de que toda obra genera incomodidades, pero estamos trabajando para reducirlas al máximo y el resultado final merecerá la pena”, ha añadido Such. El Ayuntamiento agradece la comprensión de vecinos, vecinas y comercios durante el desarrollo de esta actuación, que permitirá modernizar uno de los espacios más representativos de l’Alfàs del Pi.