Las obras del puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa avanzan con el hormigonado de la losa que permitirá ampliar la anchura

Las obras de ampliación del tablero del Puente del río Amadorio (calle Cervantes) de Villajoyosa continúan en marcha con el hormigonado de la losa que permitirá ampliar la anchura de este puente.

Los trabajos han comenzado este miércoles y está previsto que se alarguen durante toda la jornada para dar forma a toda la losa de la zona donde se ejecutan las obras. En total, se van a verter 150 metros cúbicos de hormigón que se trasladan en una veintena de camiones.

Tras los primeros trabajos en el carril que permanece cortado al tráfico, ahora se está dando forma a la losa que permitirá ampliar el puente hasta los 11 metros de anchura. Este trabajo se realiza de forma manual por parte de los empleados de la empresa adjudicataria que son los que desde esta mañana están distribuyendo el hormigón de forma uniforme.

La actuación que se está llevando a cabo en el puente sobre el río Amadorio prevé no solo garantizar la seguridad estructural futura, sino tiene como eje central mejorar la accesibilidad de los peatones con la ampliación de aceras hasta los 2,4 metros de ancho, renovar el pavimento, las barandillas y la iluminación. Además se instalarán nuevas canalizaciones de agua y telecomunicaciones.

Los trabajos cuentan con una inversión de 858.387 euros y fueron adjudicados a la empresa Pavasal. El proyecto está incluido en el plan de inversiones plurianual al que el Ayuntamiento destinará más de 23 millones de euros.

Los trabajos que se van a ejecutar incluyen una losa continua de hormigón que ampliará la anchura del puente en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de 11 metros con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros de ancho. Las obras incluirán además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se mejorará el pavimento y la estética urbana.

El puente de Cervantes fue construido entre 1840 y 1878 y cumple una función fundamental de conexión en el municipio dando servicio a vehículos y peatones. Esta infraestructura se compone de 5 bóvedas de ladrillo que dan paso a cinco arcos de medio punto de 9 metros de luz cada uno sustentados en pilas de distinto grosor. Alrededor del año 1950 se procedió a ejecutar una ampliación del tablero con tipología tipo ribera, que fue la que ha supuesto uno de los puntos conflictivos a nivel estructural en las obras que se suspendieron en julio de 2025. Esta ampliación, concebida para alojar aceras y luminarias, fue proyectada con una anchura útil de apenas 1,35 metros.

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El proyecto de restauración del puente, redactado en 2021 por el anterior equipo de gobierno, y cuyas obras de iniciaron en el mes de noviembre de 2024, se centraba inicialmente en la reparación de los daños ocasionados por el paso del tiempo, como la humedad en la estructura y las filtraciones de agua. Los trabajos in situ revelaron deficiencias en ampliaciones pasadas, por lo que el actual gobierno local tomó la decisión de suspender las obras e incorporar modificaciones técnicas y funcionales significativas, con el objetivo de asegurar la durabilidad a largo plazo de la infraestructura y mejorar sustancialmente la accesibilidad y la movilidad en el puente.