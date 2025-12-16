Las obras del ascensor que conectará la playa Centro de Villajoyosa con la zona de Barberes Sur provocarán nuevas restricciones de tráfico

Los días 18 y 19 de diciembre tampoco se podrá aparcar en el resto de la calle Ibiza, ni en la avenida de Benidorm, en el cruce con la calle Ensenyants de La Vila.

En cuanto a la afección al CEIP Dr. Álvaro Esquerdo, las vigas para la pasarela del ascensor se alzarán desde los camiones pasando sobre el lado sur del patio del colegio. Por tanto, los alumnos no podrán acceder a esa zona durante los trabajos de izado y desplazamiento de las vigas. Con todo, la grúa quedará posicionada el día 17 por la tarde en el vial situado entre el propio colegio y la obra del ascensor, por tanto, el vial quedará cerrado al tráfico desde ese momento hasta la colocación de las vigas.

La actuación para mejorar la accesibilidad en la avenida del Puerto se sitúa en una parcela de 340 metros cuadrados donde se está alzando un ascensor que supondrá la conexión accesible entre el centre urbano y el nivel del mar salvando los 16,62 metros de desnivel existente.