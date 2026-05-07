El nuevo Instituto de Finestrat abrirá con 560 plazas educativas

La Alcaldesa, Nati Algado, visita las obras del Instituto de Finestrat. Junto a miembros del gobierno local como el concejal de Urbanismo, Víctor D. Llinares y la concejala de Educación, Beatriz Quintillán, además de técnicos de Urbanismo y el equipo técnico de las obras que ejecutan el proyecto, Nati Algado ha recorrido el interior de la obra para supervisar la evolución de los trabajos.

Al finalizar la visita, la Alcaldesa, Nati Algado afirmó que “llevamos meses siendo testigos de cómo progresan las obras del Instituto. Y hoy hemos venido para conocer, desde dentro, los últimos avances. Los edificios ya están levantados, están finalizando toda la tabiquería, suelos, alicatado de pasillos, además de todo el sistema de climatización para aire acondicionado y calefacción. Hemos podido ver aulas, sala de profesorado y espacios que albergarán la biblioteca, laboratorios, sala de profesorado y la cafetería. Como sabéis, son 560 plazas educativas para que por fin, nuestros chicos y chicas puedan estudiar en Finestrat sin necesidad de desplazarse hasta otras localidades Es un compromiso del gobierno local con la Educación. Es un compromiso con las familias. Es un compromiso con nuestra juventud. Y si todo marcha según lo previsto, la obra estará terminada a finales de este año”.

La Alcaldesa, Nati Algado, visita las obras del Instituto de Finestrat | Onda Cero Marina Baixa

El primer Instituto de Finestrat contará con 560 plazas, distribuidas en 12 aulas de la ESO, 4 de Bachillerato y 2 de Ciclos formativos. Su ubicación está entre calle Denia y Avenida Granada, justo a medio camino entre La Cala y el casco histórico, en una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento a la Generalitat Valenciana en la zona de urbanizaciones, muy cerca del CEIP Balcó de Finestrat y de la 2ª Escuela Infantil que se empieza a construir en breve.

El centro es una moderna instalación distribuida en dos edificios, el de ESO y Bachiller, que mira al mar, y el de Ciclos, cerrando la forma en L. Este último conectará con el pabellón deportivo cubierto. Entre los espacios exteriores previstos, destaca un patio central con zonas de descanso, áreas verdes, además de pistas deportivas al aire libre, creando así espacios que fomentan tanto el aprendizaje académico como el ejercicio físico del alumnado.

En el diseño del edificio han contemplado su integración paisajística con el entorno, aprovechando el desnivel del terreno para su construcción en plataformas que facilitarán los accesos por calle Denia, además de optimizar el uso del terreno disponible. “También han tenido muy en cuenta la identidad de Finestrat, al buscar en diversos elementos como el suelo y el muro de mampostería de la fachada exterior una conexión con el color azul de la cúpula de la Iglesia y los colores más tierra en representación de La Penya. Me parece un guiño muy bonito a Finestrat para el que va a ser nuestro primer Instituto”.

Asimismo, el proyecto prioriza la sostenibilidad y la eficiencia energética mediante el uso de materiales modernos y energías renovables.

El Instituto representa una inversión de 14.054.319,78€. está siendo ejecutado por la UTE (Unión Temporal de Empresas) de Abala y Gestaser. La obra comenzó en noviembre de 2024 y la previsión es que termine en el mes de diciembre de 2026.