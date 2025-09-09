educación

La Nucía subvenciona la escuela matinal y vespertina para favorecer la conciliación familiar

Por tercer año consecutivo, esta iniciativa forma parte del Plan Corresponsables 2025, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La Concejalía de Igualdad de La Nucía vuelve a subvencionar este curso la escuela matinal y vespertina en los centros públicos del municipio, el Colegio Sant Rafel y el Colegio La Muixara.

Más del 90% de los fondos recibidos se destinan directamente a servicios de cuidado para niños y niñas menores de 16 años. El resto del presupuesto, cerca de un 10%, se utiliza para acciones de sensibilización en corresponsabilidad y formación para hombres, promoviendo modelos de masculinidad igualitaria y corresponsables.

La inscripción para la 'Escuela matinal y vespertina' está aún abierta a través de las AMPAS de los colegios públicos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer