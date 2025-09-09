La Nucía subvenciona la escuela matinal y vespertina para favorecer la conciliación familiar

La Concejalía de Igualdad de La Nucía vuelve a subvencionar este curso la escuela matinal y vespertina en los centros públicos del municipio, el Colegio Sant Rafel y el Colegio La Muixara.

Más del 90% de los fondos recibidos se destinan directamente a servicios de cuidado para niños y niñas menores de 16 años. El resto del presupuesto, cerca de un 10%, se utiliza para acciones de sensibilización en corresponsabilidad y formación para hombres, promoviendo modelos de masculinidad igualitaria y corresponsables.

La inscripción para la 'Escuela matinal y vespertina' está aún abierta a través de las AMPAS de los colegios públicos.