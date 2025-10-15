infraestructuras

La Nucía recupera la Balsa de Canutes tras una inversión de 48.225 euros de la Generalitat

Una infraestructura hidráulica que llevaba más de diez años fuera de servicio

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Con esta intervención, el embalse podrá almacenar hasta 1.000 metros cúbicos de agua reciclada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Benidorm, destinada al riego agrícola local. El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha explicado que los trabajos consisten en retirar el antiguo revestimiento plástico deteriorado, revisar y compactar el terreno.

Las obras comenzaron en octubre y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que está previsto que finalicen a finales de año. Con esta inversión, el Ayuntamiento de La Nucía y la Generalitat buscan mejorar la eficiencia hídrica y fomentar el uso de recursos sostenibles para el mantenimiento de la agricultura local.

