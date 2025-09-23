La Nucía moderniza sus instalaciones deportivas con una ayuda de más de 100.000 euros de los fondos europeos Next Generation

La primera ayuda, de más de 86.000 euros, se destina a la instalación de un sistema inteligente en la piscina cubierta y la piscina exterior. Este sistema permitirá monitorizar la actividad de los usuarios en tiempo real y contará con tecnología de prevención de ahogamientos. Entre los equipos que se instalarán destacan dispositivos de control, localizadores conectados a internet y sistemas de alerta que mejorarán la seguridad y facilitarán el trabajo de los socorristas.

La segunda subvención, por valor de más de 180.000 euros, está enfocada en la instalación de cámaras automatizadas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano. Estas cámaras estarán vinculadas a un software que permitirá el seguimiento automático de jugadores durante entrenamientos y partidos, mejorando así la cobertura y el análisis deportivo.