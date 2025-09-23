SUBVENCIONES

La Nucía moderniza sus instalaciones deportivas con una ayuda de más de 100.000 euros de los fondos europeos Next Generation

El Ayuntamiento de la Nucía ha recibido dos subvenciones para implementar tecnología de última generación en la piscina municipal y en la Ciudad Deportiva Camilo Cano.

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La primera ayuda, de más de 86.000 euros, se destina a la instalación de un sistema inteligente en la piscina cubierta y la piscina exterior. Este sistema permitirá monitorizar la actividad de los usuarios en tiempo real y contará con tecnología de prevención de ahogamientos. Entre los equipos que se instalarán destacan dispositivos de control, localizadores conectados a internet y sistemas de alerta que mejorarán la seguridad y facilitarán el trabajo de los socorristas.

La segunda subvención, por valor de más de 180.000 euros, está enfocada en la instalación de cámaras automatizadas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano. Estas cámaras estarán vinculadas a un software que permitirá el seguimiento automático de jugadores durante entrenamientos y partidos, mejorando así la cobertura y el análisis deportivo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer