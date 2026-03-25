urbanismo

La Nucía invierte más de 870 mil euros en el soterramiento de dos líneas de Alta Tensión de Serreta

Estas obras tendrán un plazo de 5 meses, una vez concluida será Iberdrola la que desmontará las eléctricas y pasará los cables de alta tensión por las zanjas habilitadas

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La Nucía invierte más de 870 mil euros en el soterramiento de dos líneas de Alta Tensión de Serreta
La Nucía invierte más de 870 mil euros en el soterramiento de dos líneas de Alta Tensión de Serreta | Onda Cero Marina Baixa

Esta semana han comenzado las obras de esta primera fase que es anular las dos líneas de alta tensión tendrá una duración de 5 meses. El objetivo final es que desaparezcan las tres líneas de alta tensión que condicionan el desarrollo del Sector Serreta.

El primer edil en sus declaraciones resaltó la importancia de estas obras de soterramiento de dos líneas de alta tensión que pasan por el Sector Serreta de La Nucía. “Se tratan de unas obras claves y estratégicas para el crecimiento de La Nucía y en la que llevamos trabajando muchos años. Este soterramiento de las dos primeras líneas desbloqueará el crecimiento de La Nucía en Serreta que está condicionado por estas torres de alta tensión, que poco a poco irán desapareciendo, permitiendo concluir las obras de viales, rotondas, ampliación Ciutat Esportiva y sector Serreta. En breve esperamos iniciar las obras de soterramiento de la tercera y última línea de Alta Tensión” afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

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