La Nucía invierte cerca de 218.000 euros en el sistema de Cámaras Automatizadas en la Ciudad Deportiva

La inversión por parte del consistorio se ha realizado gracias a la subvención de los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” a través del Consejo Superior de Deportes

Este mes de noviembre han finalizado la instalación cuyo objetivo es la instalación de cámaras automatizadas con IA en una ubicación estratégica que garantice una cobertura óptima de las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.

Se han instalado en EL Estadi Olímpic, Mini Estadi césped Natural, Pabellón Camilo Cano, Pabellón Muixara y los dos campos de Fútbol 7.

Para gestionar esos sistemas se han instalado 6 unidades deportivas de control y visionados de las imágenes en l’Edifici dels Esports, desde dónde coordinar las retransmisiones con un servidor de tratamiento de imágenes, almacenamiento y visionado en local de las producciones. También habrá 2 sistemas de realización y locución, 2 sistemas de visionados para entrenadores y analistas, que permitirá el volcado de las grabaciones y archivos por USB.

