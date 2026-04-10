La Nucía instala 12 farolas solares en los parkings de la ermita de Sant Vicent

Esta semana han finalizado las obras de instalación de 12 farolas leds solares en el entorno de la ermita de Sant Vicent del Captivador, para iluminar los dos parkings (asfaltado y tierra) de este paraje de La Nucía. Esta actuación ha supuesto una inversión de 9.813 € por parte del Ayuntamiento. Destacar que son farolas solares, que no necesitan suministro eléctrico, un paso más para aumentar la eficiencia energética del municipio y para que La Nucía sea más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Esta mañana Sergio Villalba, concejal de Urbanismo, Pepe Cano, concejal de Servicios Técnicos y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, han visitado el final de la instalación de estas farolas, que esta semana ya han entrado en funcionamiento. Este fin de semana, durante les “Festes de Sant Vicent”, todas las personas que aparquen y visiten la ermita del Captivador, podrán ver ya en funcionamiento estas 12 nuevas farolas solares en los aparcamientos y accesos, que mejorará la accesibilidad y seguridad del entorno.

“Seguridad y eficiencia energética”

“Desde el Ayuntamiento de La Nucía seguimos invirtiendo en todas las zonas del municipio, en esta ocasión en el Captivador y la ermita de Sant Vicent. Hemos instalado 12 farolas para iluminar los 2 parkings y accesos de esta partida rural, donde se celebran este fin de semana les festes de Sant Vicent. Una zona muy frecuentada todo el año por los vecinos de la zona, senderistas, ciclistas… etc. Por ello era necesario instalar esta iluminación para aumentar la seguridad y tranquilidad de los peatones y coches. Destacar que son farolas solares, que no necesitan suministro eléctrico, simplemente su instalación. Con ello aumentamos la eficiencia energética del municipio y seguimos con nuestro compromiso de ser un municipio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

12 Farolas en el Captivador

Estas 12 farolas de 30 W (4.000 lumens) instaladas en el Captivador destacan por su eficiencia energética y su capacidad para aprovechar la energía solar como fuente de alimentación completamente autosuficiente y sostenible. Las farolas cuentan con batería de gran capacidad, que gracias a la placa solar que carga la batería mediante la luz solar, proporciona el consumo necesario para encender la luminaria sin necesidad de la red eléctrica. Además, tienen un sensor para aumentar la luminosidad cuando pasa un coche o peatones, para “aumentar la seguridad y tranquilidad” de los vecinos y vecinas de esta zona de La Nucía.

Las 12 farolas se han instalado en el parking de tierra y parking de asfalto de la ermita de Sant Vicent, así como en sus accesos.