La Nucía inicia las obras del Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria

Este futuro centro escolar está ubicado en la parcela municipal de 8.860 m 2 situada entre la calle Sorolla y Benlliure, detrás del Supermercado Aldi

El Colegio contará con dos edificios: uno para educación infantil y otro para primaria. Tendrá dos aulas de niños de dos años, seis de Infantil y 12 de Primaria. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia. A su vez contará con pistas polideportivas, huerto escolar, área de juegos infantiles, entre otras zonas. En total, podrá acoger a 490 alumnos.

Esta actuación supone una inversión de 8.532.593,75 euros por parte de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y se las obras estarán finalizadas en el último trimestre de 2026.

