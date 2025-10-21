obras

La Nucía impulsa una modificación del Plan General para ordenar un nuevo sector urbano junto a la carretera CV-70 que une Benidorm con la Nucía

Ahora está en exposición pública para que vecinos y entidades puedan consultarlo y presentar alegaciones

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

La Nucía impulsa una modificación del Plan General para ordenar un nuevo sector urbano junto a la carretera CV-70 que une Benidorm con la Nucía
La Nucía impulsa una modificación del Plan General para ordenar un nuevo sector urbano junto a la carretera CV-70 que une Benidorm con la Nucía | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de La Nucía ha iniciado el proceso para modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, con el fin de incorporar un nuevo ámbito de desarrollo urbanístico situado junto a esta carretera.

La modificación afecta a una zona que comprende varios terrenos ubicados en el entorno de la CV-70, concretamente entre el casco urbano y el área industrial. Esta unidad urbanística permitirá planificar de forma ordenada el crecimiento del municipio, definiendo accesos, viales y la distribución de parcelas para futuras construcciones y servicios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer