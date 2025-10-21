La Nucía impulsa una modificación del Plan General para ordenar un nuevo sector urbano junto a la carretera CV-70 que une Benidorm con la Nucía

El Ayuntamiento de La Nucía ha iniciado el proceso para modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, con el fin de incorporar un nuevo ámbito de desarrollo urbanístico situado junto a esta carretera.

La modificación afecta a una zona que comprende varios terrenos ubicados en el entorno de la CV-70, concretamente entre el casco urbano y el área industrial. Esta unidad urbanística permitirá planificar de forma ordenada el crecimiento del municipio, definiendo accesos, viales y la distribución de parcelas para futuras construcciones y servicios.