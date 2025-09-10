La Nucía finaliza este mes la rehabilitación del parquet del Pabellón Camilo Cano

Los trabajos comenzaron en agosto y continúan en septiembre hasta el próximo lunes 15 que el Pabellón ya empezará a entrar en funcionamiento.

Estas obras han consistido en la rehabilitación del parquet de madera de arce canadiense “Conors” de Pabellón Camilo Cano de La Nucía, que databa de 2009.

Durante estos 16 años se han hecho pequeñas actuaciones de mantenimiento pero ahora se ha afrontado la rehabilitación total de toda la superficie de parquet de la pista central.

Paralelamente se ha renovado el equipamiento deportivo del Pabellón con redes nuevas de voleibol y fútbol sala, 8 nuevos bancos para los banquillos, 2 jaulas metálicas para guardar el material, entre más actuaciones.