La Nucía entrega las llaves de las 3 primeras Viviendas para Jóvenes

Estos adosados están ubicados en el carrer Serra Grossa (Urb. La Colina). A estas 12 viviendas para jóvenes pudieron optar jóvenes nucieros menores de 35 años empadronados en La Nucía.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, hizo entrega de las 3 primeras viviendas para jóvenes, tras la firma ante notaria de la escritura del adosado, tras la adjudicación definitiva. La próxima semana se entregará la cuarta vivienda.

“Compromiso con la juventud y el acceso a la vivienda”

“Con la entrega de las llaves de estas 3 primeras viviendas para jóvenes, finalizamos el proceso de adjudicación de estos adosados municipales, iniciado el pasado mes de noviembre. A estas 12 viviendas han podido optar todos los jóvenes nucieros menores de 35 años. De esta forma hemos demostrado nuestro compromiso con la juventud y el acceso a la vivienda. Esperamos a corto plazo completar todo el proceso e ir adjudicando las 9 viviendas restantes” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. El primer edil añadió que en breve se pondrá en marcha un proyecto para la construcción 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), durante los próximos 2 años

Adosados en Urb. La Colina

Estas tres viviendas para jóvenes entregadas son adosados de dos y tres habitaciones, con 2 baños y una superficie de 90 a 125 metros cuadrados, ubicados en el carrer Serra Grossa nº8 en la urbanización La Colina. Zona residencial que cuenta con una piscina comunitaria y unas excelentes vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Dos de ellas también han optado a la adquisición de una plaza de parking subterráneo de la urbanización, opción contemplada en las bases de adjudicación.

Viviendas jóvenes La Nucía entrega llaves | Onda Cero Marina Baixa

200 VPO

El Ayuntamiento de La Nucía tiene en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), durante los próximos 2 años. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras, especialmente a los más jóvenes.