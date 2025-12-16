La Nucía contará con un nuevo Depósito de Agua Potable, una infraestructura que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros

Esta semana han comenzado los trabajos de cimentación y estructura, y según el calendario previsto, las obras estarán finalizadas en mayo de 2026. El nuevo depósito permitirá mejorar notablemente la red de abastecimiento de agua potable del municipio.

El nuevo depósito de Agua de La Nucía es rectangular de hormigón armado y constará de 2 vasos independientes de 3.500 m 3 cada uno, con lo que tendrá una capacidad total del depósito es de 7.000 m 3 . Estas obras también han incluido la renovación de las tuberías (400 mm) de suministro de agua a los dos depósitos desde la Planta Potabilizadora; se instalarán un total de 1,6 km. de nuevas tuberías. El nuevo depósito se está construyendo en el Tossal de Rotes, muy cerca del Depósito General del “Tossal” y también del Instituto de La Nucía. El acceso al nuevo depósito se hace desde la rotonda del Polígono Industrial, por el mismo camino que al actual depósito general, que será totalmente renovado. El llenado del nuevo depósito se realizará mediante una impulsión que parte de la Planta Potabilizadora de La Nucía (ETAP), si bien se podrá llenar también desde el depósito existente del “Tossal”, mediante un bypass entre depósitos.