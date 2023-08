La Nucía y Calpe arrancan las campañas del Bono Consumo para el inicio del curso mientras Benidorm no la retrasa a Navidad

La Nucía y Calpe arrancan nuevas campañas del Bono Consumo para el inicio del curso escolar mientras Benidorm no lo pondrá en marcha hasta Navidad

El Ayuntamiento de la Nucia destinará una subvención de la diputación de 220.000 euros para los bonos consumo que podrán utilizarse del 5 al 30 de septiembre, pudiendo solicitarlo a través de la web lanuciabonoconsumo.es, con un máximo de 100 euros por persona.

En Calpe el Bono Consumo podrá utilizarse del 11 de septiembre al 31 de octubre. Los bonos se podrán adquirir a través de la web bonoconsumocalp.es. Y también Están financiados con 280.000 euros de la Diputación.

Quien no pondrá en marcha el Bono Consumo en septiembre será Benidorm. El alcalde, Toni Pérez, respondió ayer a la petición del PSOE rechazando sacarlos para el inicio del curso para activarlas en Navidad. Según el primer edil, Benidorm es una ciudad ejemplar en ayudas, subvencionando las escuelas infantiles municipales, el transporte escolar de la ESO que no cubre la Consellería, así como otras ayudas para material escolar que no hacen necesario el uso de bonos consumo para este fin. Por ese motivo, volverá a activarlas de cara a la campaña de compras de Navidad.

Todos los bonos consumo tienen como objetivo incrementar y mejorar las compras en los comercios locales de cada localidad, y se dan en cada municipio a sus empadronados.