La Nucía abre plazo de la subvención “Transporte a Estudiantes 25-26” el 1 de septiembre

El 1 de septiembre se abrirá el plazo para solicitar la “Subvención al Transporte Universitario, FP, Bachillerato y Enseñanzas de Régimen Especial” correspondiente al curso 2025-2026 del Ayuntamiento de La Nucía. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 16 de octubre, ambos inclusive. El Ayuntamiento de La Nucía destina un total de 85.000 euros a esta ayuda económica para estudiantes nucieros.

El plazo de presentación de solicitudes es desde el 1 de septiembre al 15 de octubre, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía (https://lanucia.sedelectronica.es/info.0). Las bases están en la sede electrónica y en la página web municipal: www.lanucia.es

Esta subvención tiene como objetivo sufragar parte de los gastos de desplazamiento de los estudiantes de La Nucía que durante el curso 2025-2026 hayan realizado sus estudios en centros educativos de todo el territorio español. La ayuda está dirigida a alumnado universitario de Grado y Máster, Enseñanzas Artísticas Superiores, Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, Bachillerato y Enseñanzas Profesionales de Régimen Especial artísticas y deportivas.

Hasta 500 euros por estudiante

La cuantía de la subvención se establece en función de la distancia entre el domicilio de residencia y el centro educativo. Los estudiantes que cursen sus estudios en La Nucía o en la comarca de la Marina Baixa recibirán 200 euros; quienes estudien fuera de la comarca, pero dentro de la provincia de Alicante, 300 euros; y aquellos que se desplacen fuera de la provincia de Alicante, pero dentro del territorio español, podrán recibir 400 euros.

A estas cantidades podrá sumarse una ayuda adicional de 100 euros en función de la renta per cápita anual de la unidad familiar, siempre que se cumplan los umbrales económicos establecidos en las bases. De esta forma, la ayuda podrá alcanzar hasta 500 euros por estudiante en los casos que cumplan los requisitos económicos.

Plazo

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud y la documentación requerida del 1 de septiembre al 16 de octubre de 2026, ambos inclusive, en cualquiera de los registros municipales habilitados y en la sede electrónica municipal o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía (https://lanucia.sedelectronica.es/info.0). Las bases están en la sede electrónica y en la página web municipal: www.lanucia.es

Los requisitos para poder optar a esta subvención es estar empadronad@ en La Nucía y estar matriculad@ en una universidad público o privada, tanto en Grado, Máster o UNED; o estar matriculado en un instituto público. No podrán optar a la subvención los alumnos de secundaria que estén utilizando los autobuses de la Generalitat o Ayuntamiento. El curso pasado 2024-2025 se beneficiaron de esta ayuda 278 estudiantes nucieros.

El Ayuntamiento de La Nucía destina un total de 85.000 euros a esta subvención al Transporte Universitario y FP (Básico, Medio y Superior) 2025-2026.