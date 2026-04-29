Los municipios afectados por la presa de Guadalest se reúnen en Altea para coordinar el Plan de Emergencia

El encuentro, celebrado en el Centro Juvenil de la localidad, ha contado con la presencia de representantes de la Generalitat Valenciana, la Agència de Seguretat i Emergències y la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como alcaldes, concejales, responsables de seguridad y técnicos municipales de Guadalest, Benimantell, Callosa d’En Sarrià, Polop, La Nucia y Altea.

Durante la jornada se han abordado aspectos clave como el marco normativo del plan, las características de la presa de Guadalest, su funcionamiento en caso de emergencia y los protocolos de actuación ante una posible inundación. También se han detallado las responsabilidades de las autoridades municipales, los sistemas de aviso a la población y las medidas de protección.

Altea, como municipio en el que desemboca el río Algar, es uno de los puntos más sensibles ante un eventual desembalse, lo que ha motivado su elección como sede de esta reunión técnica. Entre las medidas destacadas, se ha informado de la instalación de sistemas de aviso acústico en zonas de riesgo del municipio, que permitirán alertar a la población en caso de emergencia mediante señales sonoras específicas. Asimismo, se han recordado recomendaciones básicas para la ciudadanía, como alejarse de los cauces, mantenerse informados a través de canales oficiales, tener preparados elementos esenciales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

La reunión ha concluido con el compromiso de las administraciones implicadas de seguir trabajando de forma coordinada para garantizar la seguridad de la población, así como con el deseo compartido de que estas medidas preventivas no tengan que ponerse en práctica.