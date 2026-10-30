El Mercado Municipal de Altea cerrará temporalmente por deficiencias estructurales

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha explicado que el edificio que alberga el Mercado Municipal es propiedad de Caixaltea en un 50,5 % y del Ayuntamiento de Altea en un 49,5 %. El proceso se inició a raíz de la solicitud de licencia de obras presentada por Caixaltea para acondicionar la parte del inmueble de su propiedad, destinada a albergar su fundación, así como para la construcción de nuevas plantas. Esta actuación hizo necesaria la realización de un estudio técnico de la estructura y cimentación del edificio.

Posteriormente, en fecha 6 de agosto, la comunidad de propietarios presentó un informe en el Ayuntamiento elaborado por un arquitecto externo que detectaba importantes deficiencias estructurales y señalaba la necesidad de reforzar la cimentación de toda la planta del inmueble y los pilares del conjunto del edificio.

El alcalde ha querido aclarar que el apuntalamiento cautelar existente en la planta baja, en la zona de las pescaderías, responde a problemas derivados de filtraciones de agua y se realizó de manera preventiva, sin que existiera riesgo de derrumbe. Esta actuación es completamente independiente de las deficiencias estructurales detectadas posteriormente en la cimentación del edificio, pese a los intentos de la oposición de relacionar ambas cuestiones, a pesar de saberlo.

Ante las conclusiones del informe y siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales, el Ayuntamiento ha decidido proceder al cierre temporal del Mercado Municipal y del Juzgado de Paz el 31 de octubre, una decisión que ya ha sido debidamente comunicada a los concesionarios.

«Estamos hablando de una decisión responsable, basada en criterios técnicos y adoptada para garantizar la seguridad de comerciantes y ciudadanía. La seguridad siempre estará por encima de cualquier otra consideración», ha señalado Zaragozí.

Por su parte, el concejal de Comercio, José María Borja, ha detallado las actuaciones desarrolladas para habilitar un mercado provisional que permita mantener la actividad comercial.

El 28 de julio de 2026 se celebró la primera reunión con los concesionarios, en la que se les informó de la situación del edificio y de la posibilidad de un futuro cierre. Desde entonces, la Concejalía de Comercio comenzó a estudiar distintas alternativas, visitando locales y valorando ubicaciones bajo criterios técnicos y comerciales.

Tras comprobar que los locales disponibles en el centro del municipio no reunían las condiciones necesarias, se consideró que la mejor alternativa era instalar un mercado provisional mediante una estructura cubierta en la plaza del Ayuntamiento.

A principios de agosto se produjo la primera reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante para estudiar su viabilidad, tomando como referencia experiencias de otros municipios, como Novelda y Castellón. Paralelamente, se solicitaron presupuestos a más de cuatro empresas y se comenzó a trabajar en las necesidades de climatización, aseos, seguridad y demás servicios que requiere una instalación de estas características.

El 5 de octubre se presentó el proyecto a los comerciantes, junto con sus condiciones y el documento de adhesión. El día 7 se facilitó también el plano de distribución de los puestos.

Posteriormente, se estudiaron las propuestas y alegaciones presentadas por los concesionarios, algunas de las cuales no pudieron asumirse por las limitaciones de espacio y las características propias de una instalación provisional.

Las actas de adhesión firmadas por los concesionarios no llegaron al Ayuntamiento hasta el 21 de octubre, siendo 9 los puestos que han aceptado la reubicación en un mercado provisional y 3 los que han decidido por cuestiones personales no hacerlo; circunstancia que ha impedido iniciar antes la contratación de la estructura y de los servicios necesarios.

No obstante, el Ayuntamiento ya había aprobado en pleno, en fecha 1 de octubre, una dotación de 408.000 euros para la instalación del mercado provisional, cuyo expediente ha permanecido en exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta esta semana.

Borja ha insistido en que «desde el primer día hemos trabajado para ofrecer una solución realista y digna a los comerciantes. Somos conscientes de que un mercado provisional no puede ofrecer exactamente las mismas superficies y comodidades que el edificio actual, pero nuestro compromiso es disponer de unas instalaciones adecuadas, seguras y con todos los servicios necesarios».

El concejal ha lamentado que la demora en la formalización de las adhesiones haya impedido cumplir la previsión inicial de tener el mercado instalado la próxima semana, pero ha reafirmado la voluntad municipal de avanzar con la mayor rapidez posible.