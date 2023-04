Mazón promete crear una Dirección de Pesca que "hable como los pescadores" y exención de tasas portuarias

El presidente del PP de la Comunitat Valenciana y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ha prometido hoy, durante una visita a la Lonja del Pescado de La Vila Joiosa, que si el PP gana las elecciones del 28-M creará "una Dirección General de Pesca, con gente que sepa de pesca y que defienda la pesca ante la administración nacional y ante la administración europea". Mazón ha asegurado que los pescadores necesitan un interlocutor que "hable el mismo lenguaje que ellos" y ha criticado el tratado que reduce el número de días de faena y número de capturas anuales porque, según ha reflexionado: "si alguien tiene un negocio y sólo le dejan abrirlo dos días seguro que tiene que cerrarlo".

Mazón recalcaba también que "hay que hacer lobby en Bruselas". Los pescadores no pueden verse frenados "por la burocracia europea y la burocracia ideológica". Tenemos que dedicar "una atención monográfica a la pesca".

Exención de tasas portuarias

Mazón ha prometido también que "habrá una exención de tasas portuarias mientras dure este problema de inflación, este problema de precios y este problema de costes y competitividad", porque esta crisis no sólo tiene que ver con el sector pesquero, "lo cual ya es importante de por sí", matizaba Mazón, "sino que también afecta a sectores tan importantes como la gastronomía y el turismo" ya que es, ha dicho, "un sector estratégico de nuestra comunidad".

Créditos express

Finalmente, el presidente del PP autonómico ha incidido en la idea de que "hay que poner en marcha créditos express" y "operaciones puente" para el adelanto de las ayudas porque "no puede ser que alguien piense que va a recibir unas ayudas y estas no lleguen nunca" y añade que "no es un problema de izquierdas o de derechas, sino de gestión, de forma de hacer las cosas". Y concluía que "igual que hay otros sectores que se han declarado estratégicos para adelanto de ayudas y recepción de fondos europeos, el sector de la pesca tiene que estar en ese mismo nivel y tiene que dejar de ser un sector de segunda".

El presidente popular ha hecho estas declaraciones en una visita a la lonja vilera en la que era acompañado por el candidato popular a la alcaldía de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, pero también por el portavoz municipal, Jaime Lloret y por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

En el AUDIO, declaraciones de Carlos Mazón en La Vila Joiosa