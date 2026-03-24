Más de 800 estudiantes participan en las XIV Jornadas “Oriéntate La Vila 2026” celebradas en Villajoyosa

El Teatre Auditori la Vila Joiosa ha acogido esta martes las XIV Jornadas Formativas “Oriéntate La Vila 2026”, organizadas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villajoyosa, con la participación de alrededor de 800 estudiantes de los centros educativos del municipio. El alumnado de 4º de ESO, Formación Profesional Básica y 2º de Bachillerato de los tres institutos de la localidad ha asistido a esta jornada de orientación académica y profesional, desarrollada en horario de mañana y organizada en diferentes franjas para garantizar una atención adecuada.

Al evento ha asistido el Alcalde Marcos Zaragoza; el director general de Universidades, José Antonio Pérez; el jefe de servicio de gestión administrativa y coordinación de Espais Labora, José María Sola; el concejal de Juventud, Carlos Soler; la concejala de Educación, Marisa Mingot; la concejala de Comercio e Industria, Rosa Llorca; el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría; la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez; y el concejal de Personal, Paco Pérez Buigues.

Durante el evento, los estudiantes han podido conocer de primera mano las distintas opciones formativas disponibles tras finalizar sus estudios, resolver dudas y acercarse a nuevas oportunidades educativas y profesionales.

La jornada ha contado con la participación de diferentes universidades, centros de formación profesional, entidades públicas y privadas, así como cuerpos y fuerzas de seguridad, que han instalado estands informativos en los que han presentado su oferta formativa y han atendido directamente al alumnado.