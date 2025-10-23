VIVIENDA

La Marina Baixa se suma al Plan VIVE impulsado por la Generalitat

Alcaldes y representantes de varios municipios de la Marina Baixa acudieron ayer al Palau de la Generalitat para participar en la firma del acuerdo por la vivienda de protección pública de la Comunitat Valenciana

El programa del Consell que prevé la construcción de 10.000 viviendas de protección pública durante esta legislatura mediante la colaboración público-privada.

En la comarca, el plan contempla más de 460 viviendas distribuidas entre los municipios adheridos: La Nucia con 200, Benidorm con 117, La Vila Joiosa con 108 y Finestrat con 38. En L’Alfàs del Pi, el consistorio ha cedido más de 9.000 metros cuadrados de suelo y estudia nuevas cesiones para ampliar la oferta de vivienda pública.

En Altea, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, trasladó el año pasado al alcalde Diego Zaragozí la necesidad de que el municipio se incorpore al Plan VIVE. A pesar de que el gobierno local presentó en su momento una moción de urgencia en el pleno para adherirse al plan, según informan desde el consistorio no salió adelante al no disponer actualmente de solares adecuados para el proyecto.

