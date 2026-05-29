La Marina Baixa entra en un fin de semana de pleno verano con hasta 33 grados y riesgo alto de incendios

Según la AEMET, los termómetros alcanzarán máximas de hasta 33 grados en el interior de la comarca y rondarán los 27 grados en el litoral. Además, Emergències 112 de la Generalitat Valenciana mantiene para este viernes el nivel alto de riesgo de incendios, por lo que se pide extremar la precaución en zonas forestales.

Ante este episodio de calor, las playas vuelven a convertirse en el principal refugio para vecinos y visitantes. Por eso, municipios de la comarca como l’Alfàs del Pi, Finestrat y Villajoyosa ya aceleran la puesta a punto de sus servicios de cara al inicio de la temporada estival.

En Finestrat, La Cala ya luce acondicionada con lavapiés, bancos renovados, además del servicio de socorrismo operativo los fines de semana.

En Alfàs del Pi, el próximo lunes, 1 de junio, se activa el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en la playa Racó de l’Albir, que permanecerá activado hasta finales de septiembre, atendido por tres socorristas y un sanitario. El punto de baño accesible estará operativo a partir del 15 de junio,

En Villajoyosa, ya están instaladas las boyas en la playa centro y se ultima el arranque del servicio de vigilancia para el próximo fin de semana.