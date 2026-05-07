gastronomía

Mañana finaliza el plazo para el Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus de Villajoyosa

El certamen se enmarca dentro de "La Vila Gastronómica" y tiene como objetivo descubrir y visibilizar el talento joven reforzando así el compromiso municipal con la profesionalización y proyección de nuevas generaciones de cocineros

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Mañana finaliza el plazo para el Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus de Villajoyosa
Mañana finaliza el plazo para el Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus de Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

En este certamen podrán participar jóvenes cocineros y cocineras profesionales en ejercicio, estudiantes de cocina o personas con formación o interés en la gastronomía, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.

El primer premio será de 1.500 euros, una estancia-práctica de formación de una semana en un restaurante de referencia de la ciudad y una caja de la Cofradía de Pescadores; el segundo premio será de 800 euros y una estancia-práctica de formación de una semana en un restaurante de referencia de la ciudad; y el tercer premio será de 400 euros y una estancia-práctica de formación de una semana en un restaurante de referencia de la ciudad.

Los interesados en participar en este nuevo concurso gastronómico deberán elaborar un video de cinco minutos de duración máxima con la presentación y elaboración del plato, además de la ficha técnica del mismo. Se valorará la vinculación al territorio, el uso de producto local, las técnicas de aprovechamiento, o la creatividad y el sabor, entre otros requisitos.

El listado de admitidos se publicará el 11 de mayo; el envío de la video-receta de 5 minutos máximo se deberá enviar del 12 de mayo al 12 de junio. El jurado seleccionará a 3 finalistas y el listado se publicará el 22 de julio.

Los finalistas deberán cocinar la propuesta ante el jurado el día del evento "Wine&Fish" el 18 de septiembre. Tras la deliberación, se anunciará al ganador.

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