Movilidad

La línea 1 del Tram la segunda más utilizada en marzo

Benidorm fue la tercera estación más utilizada, con 91.414 usuarios y la parada del hospital comarcal registró 39.366 movimientos.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Línea 1 del TRAM d'Alacant
Línea 1 del TRAM d'Alacant | Onda Cero Marina Baixa

TRAM d´Alacant facilitó la movilidad de 1,5 millones de usuarios en marzo. Estos datos suponen un ligero descenso del 2,49 % respecto al mismo mes de 2025. La jornada de mayor tráfico fue el día 31 con 68.004 pasajeros.

La Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, se situó como la segunda más utilizada por los usuarios y alcanzó los 321.494 movimientos,

la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, acumuló 147.899 viajes. Benidorm fue la tercera estación más utilizada, con 91.414 usuarios y la parada del hospital comarcal registró 39.366 movimientos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer