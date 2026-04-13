La línea 1 del Tram la segunda más utilizada en marzo

TRAM d´Alacant facilitó la movilidad de 1,5 millones de usuarios en marzo. Estos datos suponen un ligero descenso del 2,49 % respecto al mismo mes de 2025. La jornada de mayor tráfico fue el día 31 con 68.004 pasajeros.

La Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, se situó como la segunda más utilizada por los usuarios y alcanzó los 321.494 movimientos,

la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, acumuló 147.899 viajes. Benidorm fue la tercera estación más utilizada, con 91.414 usuarios y la parada del hospital comarcal registró 39.366 movimientos.