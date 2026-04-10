L’Alfàs reforzará la seguridad en la avenida Carbonera con nuevo alumbrado público

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado a la mercantil Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE) el proyecto de refuerzo de la seguridad vial en la avenida Carbonera y mejora de la eficiencia energética en el casco urbano. Esta actuación cuenta con una inversión municipal de 48.086,01 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de un mes. Las obras está previsto que comiencen en breve.

El proyecto contempla, por un lado, la implantación de alumbrado público en un tramo de aproximadamente 600 metros de la avenida Carbonera (CV-751), un vial de titularidad provincial que recientemente fue objeto de actuación por parte de la Diputación de Alicante, incluyendo la habilitación de un carril bici y la renovación del firme.

Se trata de una vía con elevada intensidad de tráfico en la que, tras la incorporación del carril ciclista —separado de la calzada mediante elementos físicos—, se ha detectado un incremento de la siniestralidad. Ante esta situación, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi solicitó a la Diputación la instalación de alumbrado público en este tramo. Sin embargo, al no considerarse por parte de la institución provincial que existiera especial peligrosidad, el consistorio ha decidido asumir directamente el coste y la ejecución de las obras, contando con la correspondiente autorización.

La actuación prevé la instalación de 27 puntos de luz sobre columnas de 10 metros de altura, con luminarias tipo LED que se integrarán en el sistema de telegestión municipal. Los trabajos incluyen la excavación de zanjas, la ejecución de cimentaciones, la conexión con la preinstalación existente —ya dispuesta a lo largo de la senda cicloturista—, la construcción de arquetas de registro en cada punto, la ejecución de la línea de tierra general y la reposición de los servicios afectados. Asimismo, se procederá al hormigonado y repintado de la senda cicloturista.

De forma paralela, el proyecto contempla la renovación de 32 luminarias existentes en el casco urbano, que serán sustituidas por tecnología LED e incorporadas también al sistema de telegestión municipal, mejorando así la eficiencia energética y la sostenibilidad del municipio.

El concejal de Urbanismo de l’Alfàs del Pi, Toni Such, ha destacado que “esta actuación responde a una demanda clara de mejora de la seguridad en la avenida Carbonera, un vial muy transitado donde era necesario reforzar la iluminación, especialmente tras la creación del carril bici”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento hemos decidido actuar con responsabilidad y asumir esta inversión para garantizar la seguridad de vecinos, ciclistas y conductores”.

Such ha añadido que “al mismo tiempo seguimos avanzando en la modernización del alumbrado público, apostando por tecnología LED y sistemas de telegestión que nos permiten ser más eficientes, reducir el consumo energético y mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía”.