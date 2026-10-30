L’Alfàs del Pi realiza un simulacro de emergencia en el Pabellón Pau Gasol

El Pabellón Pau Gasol ha acogido hoy un simulacro de emergencia organizado por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi para reforzar la preparación del personal municipal y comprobar la eficacia de los protocolos de actuación y evacuación ante posibles situaciones de riesgo.

El ejercicio forma parte del programa de simulacros que el consistorio está llevando a cabo de forma progresiva en los distintos edificios e instalaciones municipales, coordinado por el departamento de Recursos Humanos. Antes de esta actuación ya se habían realizado ejercicios similares en la Casa Consistorial y en la Casa de Cultura, y está previsto que el programa continúe en otras dependencias municipales.

Estas actuaciones se desarrollan en cumplimiento del Plan de Actuación ante Emergencias del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, aprobado este año por la Junta de Gobierno, que establece la realización de simulacros anuales en las instalaciones municipales.

La concejala de Recursos Humanos, Dolores Albero, ha destacado la importancia de estos ejercicios para garantizar la seguridad de los trabajadores municipales y de la ciudadanía. “Estamos cumpliendo con lo establecido en el Plan de Actuación ante Emergencias, que contempla la realización de simulacros anuales en las instalaciones municipales. Es fundamental que el personal conozca cómo actuar ante una situación de riesgo y esté preparado para responder de manera rápida y ordenada”, ha señalado.

Albero ha añadido que “estos ejercicios nos permiten comprobar que los protocolos funcionan correctamente, detectar posibles aspectos que se puedan mejorar y reforzar la coordinación entre los trabajadores. La prevención y la preparación son esenciales para garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan o hacen uso de las instalaciones municipales”.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Plaza, ha destacado la importancia de incluir las instalaciones deportivas en este programa de prevención, dado el uso diario que tienen y la afluencia de personas de distintas edades. “Los pabellones deportivos son espacios con mucha actividad y en los que coinciden deportistas, clubes, escolares y público. Por eso es fundamental contar con unas instalaciones preparadas para responder ante cualquier situación y garantizar que quienes las utilizan puedan hacerlo con seguridad”, ha señalado.

Los simulacros permiten evaluar los procedimientos de emergencia, comprobar el funcionamiento de los sistemas de evacuación y mejorar la coordinación del personal ante una posible incidencia real. Además, ayudan a familiarizar a los trabajadores con las medidas de seguridad y las pautas que deben seguir en caso de emergencia.

Con este programa, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi continúa avanzando en la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y en la mejora de la seguridad de sus edificios públicos, tanto para el personal municipal como para las personas que acuden a diario a estas instalaciones.