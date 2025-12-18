L’Alfàs del Pi impulsa nuevas viviendas protegidas para frenar la falta de alquiler residencial

El consistorio de l’Alfàs del Pi mantiene actualmente una moratoria que impide la retirada de viviendas destinadas al alquiler de larga duración o a vivienda habitual. Según ha explicado el primer edil, Vicente Arques, esta medida busca garantizar el uso de la vivienda como residencia permanente y no como alojamiento turístico.

Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento se ha adherido al Plan Vive de la Generalitat Valenciana, poniendo a disposición de la administración autonómica dos grandes parcelas municipales.

A estas actuaciones se suma el desarrollo del sector Finca Roca, un plan parcial de 400.000 metros cuadrados situado entre la carretera nacional y el núcleo urbano. El proyecto contempla una zona terciaria con espacios comerciales y una segunda fase residencial. En esta última, el Ayuntamiento dispondrá de una parcela donde se plantea la construcción de unas 120 viviendas de protección pública.