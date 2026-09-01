L’Alfàs del Pi habilita un libro de condolencias por el fallecimiento del rey Harald V

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha habilitado un libro de condolencias por el fallecimiento del rey Harald V de Noruega, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio donde poder expresar su afecto, respeto y recuerdo hacia el monarca fallecido.

El libro de condolencias se encuentra en el hall del Ayuntamiento, delante del área internacional, y estará abierto a la participación de todas aquellas personas que deseen acercarse para dejar por escrito unas palabras de homenaje y recuerdo.

El espacio está especialmente pensado para que los residentes noruegos de l’Alfàs del Pi, así como sus familiares, amigos y todas las personas que mantienen vínculos con la comunidad noruega, puedan manifestar sus sentimientos en estos momentos de duelo. La invitación se hace extensiva a toda la ciudadanía que quiera sumarse a este homenaje.

El libro permanecerá habilitado en horario de 09:00 a 14:00 horas, de manera que quienes lo deseen puedan acercarse al Ayuntamiento durante la mañana para dejar constancia de sus condolencias.

Con esta iniciativa, l’Alfàs del Pi quiere rendir homenaje al rey Harald V y, al mismo tiempo, acompañar a la comunidad noruega en estos momentos de tristeza, reforzando los estrechos lazos que unen al municipio con Noruega desde hace más de cinco décadas.

La comunidad noruega mantiene un fuerte arraigo en l’Alfàs del Pi, localidad conocida como ‘Lille Norge’ (Pequeña Noruega). Más de 56 años de convivencia han consolidado unos vínculos sociales, culturales y humanos que forman parte de la identidad del municipio.

El Ayuntamiento anima a todas las personas que quieran rendir homenaje al monarca fallecido a acercarse al hall del edificio consistorial y dejar su mensaje en el libro de condolencias.