L’Alfàs del Pi aprueba suspender la tramitación de licencias para viviendas de uso turístico.

Esta mañana, en el pleno consistorial, ha quedado aprobada, en L'Alfàs del Pi. la suspensión de la concesión de licencias para las viviendas destinadas a apartamentos turísticos en la localidad.

La proliferación de solicitudes al ayuntamiento ha sido el motivo, según el portavoz del gobierno Toni Such, para que se aprueba esta moratoria, por dos años, en la concesión de autorizaciones hasta que no se disponga de un reglamento que oriente las decisiones del consistorio. Toni Such

Según recogen los informes técnicos, las solicitudes han pasado de 61 en el año 2021; a 237 en 2024, doblando prácticamente, cada año, el volumen de las mismas.

En la misma sesión plenaria se ha aprobado la actualización de la Agenda Urbana 2030 de l’Alfàs del Pi, un documento estratégico vivo que necesita adaptarse a los cambios legislativos y normativos y a la evolución del municipio. Toni Such

También se ha aprobado la moción del PP para que todos los convenios que se acuerden con las distintas asociaciones y clubes, contemplen la obligatoriedad de que éstos se comprometan a concurrir a cuantas convocatorias de subvenciones realice la Diputación de Alicante, como de hecho, explica Such, ya está ocurriendo.