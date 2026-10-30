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Juventud recibe una subvención de la Diputación de Alicante para la redacción de su propuesta europea al programa Erasmus+

El proyecto obtiene 2.500 euros para impulsar esta iniciativa

Onda Cero Marina Baixa

MARINA BAIXA |

Juventud recibe una subvención de la Diputación de Alicante para la redacción de su propuesta europea al programa Erasmus+
Juventud recibe una subvención de la Diputación de Alicante para la redacción de su propuesta europea al programa Erasmus+ | ONDA CERO MB

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una subvención de la Diputación Provincial de Alicante, en el marco de la convocatoria de subvenciones para la redacción y presentación de proyectos europeos, anualidad 2026, destinada a financiar los trabajos de preparación, redacción y presentación de una propuesta europea al programa Erasmus+. El importe concedido es de 2.500 euros.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la participación en programas europeos, la cooperación internacional y el acceso a nuevas oportunidades de financiación para el desarrollo de proyectos de interés local.

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