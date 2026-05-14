Inaugurada en l'Alfàs del Pi la exposición conmemorativa de los 40 años de adhesión de España a la UE

La exposición propone un recorrido divulgativo por cuatro décadas de integración europea y su impacto en la Comunitat Valenciana y en España. A través de 10 paneles informativos, la muestra repasa el proceso de adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, los principales hitos de la construcción europea y los efectos de esta integración en ámbitos como la transformación urbana, el desarrollo económico, la cohesión social y la modernización de los servicios públicos. Además, la iniciativa invita a reflexionar sobre los desafíos de futuro de la Unión Europea, entre ellos la transición digital, la sostenibilidad y la cohesión social, fomentando una mayor comprensión del significado de pertenecer al proyecto común europeo.

La directora general de Representación ante la UE, Raquel Aguado, presente en la inauguración destacó que “involucrar a los municipios es fundamental para construir una Europa fuerte, eficaz y al servicio de las personas”. Durante el acto inaugural, en el que también han participado el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, y miembros de la corporación municipal también se destacó que el municipio alfasino “representa como pocos municipios los valores europeos de convivencia y diversidad”, en alusión a su importante comunidad europea, plenamente integrada en la vida social, cultural y económica del municipio, y cuya presencia en el acto, a través de algunas de sus asociaciones, se puso de manifiesto. En este sentido, desde la institución autonómica se agradeció al Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi su implicación con esta exposición y con la difusión de los valores europeos.

Así mismo se ha destacado la importancia de seguir reforzando la cercanía de las instituciones europeas con la ciudadanía y, en este contexto, ha recordado que la Generalitat dispone de una oficina Europe Direct ubicada en Alicante, en la Casa de las Brujas, desde donde se ofrece información, asesoramiento y actividades divulgativas sobre programas e iniciativas de la Unión Europea.

Vicente Arques, alcalde de l´Alfàs del Pi, agradeció a la Generalitat Valenciana la elección del municipio para albergar esta exposición y destacó la profunda vocación europeísta de l’Alfàs. “Europa forma parte de la identidad de nuestro municipio. Somos un referente de convivencia multicultural y de integración, y esta exposición nos permite reflexionar sobre todo lo que la Unión Europea ha significado para nuestras ciudades y para la ciudadanía”, señaló.

Arques añadió además que “la construcción europea ha contribuido decisivamente al desarrollo económico, social y cultural de nuestros municipios, impulsando políticas de cohesión, sostenibilidad y bienestar que tienen una repercusión directa en la vida de las personas”.