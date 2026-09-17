El Hospital Universitario Marina Baixa reabre la planta de Traumatología tras completar diversas actuaciones de mejora

Las actuaciones han incluido la renovación de habitaciones y zonas comunes, así como la sustitución de diferentes elementos destinados a mejorar el confort de pacientes y profesionales

El Hospital Universitario Marina Baixa reabrió el miércoles 16 de septiembre la totalidad de la planta de hospitalización de Traumatología tras finalizar las actuaciones de renovación y mejora de sus instalaciones, que se han prolongado durante dos meses y han supuesto una inversión de 38.913,60 euros. Los trabajos han permitido actualizar distintos espacios y elementos de la planta, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones más confortables y adaptadas a las necesidades de pacientes y profesionales.

La reapertura de la planta se ha realizado de forma progresiva. Así, el pasado 5 de septiembre ya se pusieron nuevamente en servicio 10 camas de hospitalización, mientras que, una vez completadas las actuaciones previstas, las 34 camas de la planta de Traumatología ya se encuentran nuevamente operativas.

Entre las principales actuaciones realizadas destaca la instalación de nueva iluminación y la renovación del mostrador del control de Enfermería. Asimismo, se han llevado a cabo trabajos de pintura en paredes y puertas y se han sustituido los techos de escayola.

La renovación también ha incluido la instalación de un nuevo fregadero para el lavado de cuñas y la sustitución de los soportes destinados a estos elementos. En las habitaciones se han colocado nuevos rieles y cortinas de separación entre pacientes, así como nuevas cortinas en las duchas y nuevos sillones para los pacientes.

Con la finalización de estas actuaciones, el Hospital Universitario Marina Baixa recupera la totalidad de las 34 camas de la planta de Traumatología, mejorando las condiciones de los espacios destinados a la hospitalización y la atención de pacientes.