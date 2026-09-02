La Guardia Civil esclarece una estafa de más de 76.000 euros cometida contra una mujer de 72 años vecina de Altea

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Joya26”, ha esclarecido una estafa bancaria de más de 76.000 euros cometida contra una mujer de 72 años, vecina de Altea (Alicante), con la detención de dos personas, una mujer de 22 años y un hombre de 33, a las que se atribuyen los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. La investigación se inició por el Equipo de Policía Judicial de Altea a raíz de la denuncia presentada por la víctima, en la que manifestaba haber detectado la sustracción de 76.620 euros de su cuenta bancaria. Tras las primeras indagaciones, los agentes comprobaron que alguien había suplantado la identidad de la víctima para llevar su número de teléfono a otra compañía y solicitar después un cambio de titularidad, coincidiendo esos movimientos con los accesos fraudulentos a su cuenta. El análisis de las operaciones realizadas y de la información aportada por entidades bancarias, compañías telefónicas y establecimientos permitió establecer que los autores, una vez con el control de la línea, accedieron a la banca digital de la víctima y solicitaron tres tarjetas de débito vinculadas a su cuenta. Con esos medios de pago realizaron compras y transferencias empleando distintas identidades, teléfonos y direcciones. Entre las operaciones investigadas figuran 26.200 euros en un reloj de oro de alta gama retirado en una joyería de Alicante, más de 41.000 euros en dispositivos electrónicos y videoconsolas recogidos en establecimientos de diferentes provincias españolas, 9.915 euros ingresados en una plataforma de apuestas en línea y 2.415 euros en cinco monedas de oro. Los investigadores identificaron hasta catorce pedidos de material tecnológico recogidos por distintas personas, así como numerosas transferencias entre los implicados. Estos elementos apuntarían a una estructura organizada con papeles diferenciados, desde la obtención fraudulenta de la línea telefónica hasta la utilización de los fondos y su circulación posterior.

Las gestiones desarrolladas culminaron con la detención de dos de los presuntos autores en Vallecas (Madrid) y Picassent (Valencia). Ambos sospechosos fueron puestos en libertad y las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm competente. No se descarta la realización de nuevas actuaciones por parte de los investigadores, por lo que la investigación continúa abierta.

La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de cualquier interrupción inesperada del servicio telefónico, ya que puede ser señal de una portabilidad fraudulenta, y de revisar con frecuencia los movimientos bancarios. Ante cualquier indicio, pide que se acuda a los canales habituales de denuncia: la personación en el cuartel o puesto más cercano, el teléfono 062, la aplicación AlertCops y el formulario de colaboración ciudadana de su página web, que admite el envío de información de forma anónima.