Sucesos

La Guardia Civil detiene en Altea a un hombre reclamado internacionalmente que utilizaba documentación falsa

El detenido se identificó con documentación extranjera presuntamente falsa durante un dispositivo operativo de seguridad ciudadana

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

La Guardia Civil detiene en Altea a un hombre reclamado internacionalmente que utilizaba documentación falsa
La Guardia Civil detiene en Altea a un hombre reclamado internacionalmente que utilizaba documentación falsa | Onda Cero Marina Baixa

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Altea a un hombre de 29 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención. El arrestado se identificó con documentación presuntamente falsa durante un dispositivo operativo de seguridad ciudadana realizado por agentes del Puesto Principal de Altea. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo, cuando los agentes realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana en la vía pública y procedieron a identificar a los ocupantes de un vehículo en la localidad de Altea. Durante la actuación, el conductor presentó un permiso de conducción extranjero que levantó sospechas sobre su autenticidad.

Posteriormente, el hombre aportó también otro documento identificativo extranjero, también presuntamente falso, por lo que los agentes procedieron a su detención por un delito de falsedad documental y a su traslado a dependencias oficiales para continuar con las comprobaciones. Tras diversas gestiones realizadas en colaboración con distintas unidades policiales y mediante los canales de cooperación internacional, los investigadores pudieron determinar la verdadera identidad del arrestado y comprobar que toda la documentación presentada había sido completamente falsificada. Asimismo, los investigadores averiguaron que sobre la persona detenida pesaba una orden internacional de detención por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Benidorm, que decretó su ingreso en prisión provisional mientras se continúa con los trámites para su extradición a las autoridades reclamantes.

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