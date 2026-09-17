Los grupos políticos de Villajoyosa respaldan al sector pesquero local durante la sesión plenaria

Una situación que ya había puesto sobre la mesa la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, que alertaba del fuerte incremento del precio del gasóleo y del impacto que está teniendo en los costes de cada jornada de pesca, hasta el punto de comprometer la rentabilidad de las embarcaciones.

El edil de Pesca y Agricultura, Carlos Soler, ha destacado la importancia de respaldar a un sector del que dependen muchas familias del municipio.

Durante el pleno también se ha debatido una moción presentada por Compromís sobre la climatización de las aulas. Desde el Partido Socialista han querido poner el foco en las inversiones realizadas durante su etapa de gobierno y en la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los centros antes de abordar su climatización. Lo explica el edil socialista Andreu Verdú.

Y entre los asuntos abordados, también se ha debatido una moción relacionada con la soberanía española de Ceuta y Melilla, que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo Compromís.

Desde Compromís, Marta Ronda ha explicado el posicionamiento de su formación, que, según ha señalado, pasa por respaldar a la población de Ceuta y reclamar una respuesta ante la situación de los menores migrantes.