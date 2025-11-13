INCENDIO

El fuego causa daños materiales en las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa.

La alerta se ha recibido a las 9:13 horas, momento en que los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante se han desplazado de inmediato hasta el centro hospitalario. Tras varias horas de trabajo, el fuego ha sido completamente extinguido a las 11:30 horas

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El incendio se ha originado en el sótano de la nueva zona en obras, afectando a materiales de construcción y maquinaria, aunque las causas del suceso todavía están siendo investigadas.

El hospital no se ha visto afectado y ningún paciente ha resultado herido. No obstante, como medida preventiva, ha sido necesario evacuar temporalmente los quirófanos durante unas tres horas, mientras se realizaban las tareas de extinción y ventilación de humos.

Hasta el lugar se han desplazado también los alcaldes de Villajoyosa, Marcos Zaragoza; de Benidorm, Toni Pérez; y de Finestrat, Juanfran Pérez, para interesarse por la evolución de los trabajos y mostrar su apoyo al personal del hospital y a los equipos de emergencia.

