El fuego causa daños materiales en las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa.

El incendio se ha originado en el sótano de la nueva zona en obras, afectando a materiales de construcción y maquinaria, aunque las causas del suceso todavía están siendo investigadas.

El hospital no se ha visto afectado y ningún paciente ha resultado herido. No obstante, como medida preventiva, ha sido necesario evacuar temporalmente los quirófanos durante unas tres horas, mientras se realizaban las tareas de extinción y ventilación de humos.

Hasta el lugar se han desplazado también los alcaldes de Villajoyosa, Marcos Zaragoza; de Benidorm, Toni Pérez; y de Finestrat, Juanfran Pérez, para interesarse por la evolución de los trabajos y mostrar su apoyo al personal del hospital y a los equipos de emergencia.