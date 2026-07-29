Finestrat se vuelca con sus jóvenes con una Semana de la joventut llena de deporte, bienestar, solidaridad y diversión

En palabras de la concejala de Infancia y Juventud, Sara Llorca, “llega uno de los momentos más especiales del año y es el Día Internacional de la Juventud que se conmemora cada 12 de agosto. En torno a esa fecha hemos diseñado una programación variada, dinámica y participativa para que nuestros jóvenes disfruten de unas jornadas pensadas especialmente para ellos”. “Con estas actividades”, añadió “queremos crear espacios de encuentro donde los jóvenes puedan compartir experiencias, hacer nuevas amistades y también reforzar valores tan importantes como la convivencia, la solidaridad, el trabajo en equipo y el cuidado de la salud física y emocional”. Sobre las actividades programadas, Llorca señaló que “hemos organizado desde un taller de primeros auxilios para los más pequeños, pasando por el Fòrum Jove sobre bienestar emocional y una gran fiesta final con divertidos circuitos hinchables, retos y música. Una semana de propuestas atractivas para diferentes edades e intereses”.

Lunes 10 de agosto: Taller infantil de Primeros auxilios + Donación de sangre

La programación arrancará por la mañana en el Centre Social de Terra Marina con un Taller Infantil de Primeros Auxilios, dirigido a niños y niñas de 3 a 9 años. La actividad se dividirá en dos grupos de 15 participantes: uno de 3 a 5 años y otro de 6 a 9 años, adaptando los contenidos a la edad de cada grupo. A través de juegos y actividades prácticas, los más pequeños aprenderán nociones básicas de primeros auxilios y la importancia de saber actuar ante una emergencia, incluyendo cómo y cuándo llamar al 112, fomentando así la prevención y la educación desde edades tempranas.

Por la tarde tendrá lugar una Jornada de Donación de Sangre en el Centro de Salud del casco histórico de Finestrat (carrer Serra Cortina). Con el objetivo de animar especialmente a la población joven a participar en esta iniciativa solidaria. Todas las personas que donen sangre ese lunes entrarán en el sorteo de varios regalos.

Martes 11 de agosto: Fòrum Jove “Ment en Forma, Cos en Calma» en La Cala

El martes 11 de agosto tendrá lugar en La Cala el Fòrum Jove “Ment en Forma, Cos en Calma». La jornada será en La Cala y estará centrada en el bienestar emocional y en promover hábitos saludables tanto a nivel físico como emocional.

La programación comenzará con una sesión de yoga y relajación, pensada para desconectar del estrés y aprender técnicas básicas de respiración. Será en la Plaça de l’Àmfora de La Cala.

A continuación, se desarrollará un foro sobre gestión emocional, dirigido por profesionales, en el que los participantes podrán reflexionar y compartir experiencias sobre la importancia de cuidar la salud mental, aprender herramientas para gestionar las emociones y fomentar el bienestar personal. Para desarrollar esta actividad la Concejalía de Juventud cuenta con una subvención de 800€ de la Diputación de Alicante dentro de la convocatoria “Subvención a Ayuntamientos y EATIM para actividades en materia juventud, 2026» para realizar la actividad “Mente en forma, Cuerpo en calma».

Como broche final a esta jornada, los asistentes disfrutarán de un taller de elaboración de açaí, descubriendo este popular alimento de origen brasileño y promoviendo una alimentación saludable.

Miércoles 12 de agosto – Día Internacional de la Juventud»: L’Estiu és Nostre

La programación culminará con la celebración de “L’Estiu és Nostre“, una jornada festiva que tendrá lugar en el complejo deportivo municipal de La Foia.

Durante la tarde se celebrará una gran actividad que recuerda al clásico de la televisión “Humor Amarillo”, con divertidas pruebas físicas y de habilidad en circuitos hinchables y diferentes retos por equipos, pensados para fomentar la diversión, la participación y el trabajo en equipo.

Además, la jornada contará con juegos tradicionales inspirados en las populares cucañas, así como pequeños torneos de fútbol y voleibol, ofreciendo actividades para todos los participantes.

La jornada finalizará con un “sopar de cabasset”, en el que cada participante podrá traer su propia cena y con sesión musical a cargo de los diferentes DJ locales, poniendo el broche final a la Semana de la Joventut con un ambiente de convivencia y diversión para todos los asistentes.

Por último, la concejala animó a participar en esta iniciativa: “Invitamos a toda la juventud a sumarse a esta Semana de la Joventut y a disfrutar de unas actividades que hemos preparado con mucha ilusión para celebrar juntos su día y seguir construyendo un municipio cada vez más participativo y comprometido con los jóvenes de Finestrat”.

Para participar en todas las actividades programadas es preciso realizar la inscripción previa en agendafinestrat.es