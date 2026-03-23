Finestrat y Veolia adjudican el 100% de las actuaciones que componen el Perte de Digitalización del ciclo del agua

Todo esto va a ser posible mediante la sensorización de la red, el control de la calidad del agua o la monitorización de puntos de vertido, actuaciones que impulsa el consistorio junto a Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en el municipio.

Estas actuaciones que componen el PERTE de Digitalizacion de Ciclo de Agua en Finestrat se estructuran en cinco bloques, y tiene una inversión que roza los 358.000€ y cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, a través de la ayuda para la digitalización en municipios menores de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana fue concedida por la Secretaría Autonómica de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. La previsión es que la globalidad del proyecto esté finalizada antes del 31 de marzo de este mismo año.

Para abordar la evolución de estas acciones que ya están en marcha la alcaldesa, Nati Algado, junto al concejal de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret y el técnico de urbanismo responsable del proyecto, Oscar Llorca, se han reunido con el gerente de Veolia, Ciriaco Clemente.

En concreto, el proyecto presentado por Finestrat y que ya se está desarrollando, se compone de cinco bloques. El primero de ellos se centra en cuestiones vinculadas a la automatización y la digitalización del depósito de abastecimiento de Terra Marina, mientras que el segundo consta de la implementación de las herramientas necesarias para la sensorización y la digitalización de la red de abastecimiento. Por otro lado, se han adjudicado actuaciones que tienen como objetivo la digitalización y monitorización en continuo de la calidad del agua en puntos de muestreo en depósitos y en la red de abastecimiento. Del mismo modo, otro de los bloques incluye la monitorización de puntos de vertido al medio, mientras que el último contempla el telecontrol de estaciones de bombeo de aguas residuales.

De cara a la gestión y la mejora del servicio a la ciudadanía, estas acciones van a suponer una gestión inteligente del ciclo del agua en tiempo real, lo que permitirá al personal técnico conocer de forma instantánea el estado de toda la infraestructura del agua (depósitos, redes, bombeos, fugas…) mediante sensores y sistemas automatizados. Del mismo modo, el objetivo es monitorizar de forma constante la calidad del agua que llega a los hogares de Finestrat, garantizando en todo momento el servicio que recibe la ciudadanía.

Otra de las ventajas de estas actuaciones es que mejora la eficiencia al automatizar los procesos que antes requerían intervenciones manuales, lo que reduce el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia. Por otro lado, también incluyen acciones para la monitorización de puntos de vertido y el telecontrol de las estaciones de bombeo de aguas residuales. Además, habrá un control directo de los caudales de algunos barrancos.