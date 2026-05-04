Finestrat sede de formación para policías en la detección de drogas en la conducción

La formación es impartida desde el SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos) en colaboración con el Ayuntamiento de Finestrat. Y está homologada por el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias).

“La buena práctica viene de una buena teoría. Si en todas las profesiones la formación es clave, en el ámbito de la seguridad es primordial. Esta semana en Finestrat estamos dando a nuestras policías locales la formación y las herramientas homologadas para detectar quién se pone al volante bajo los efectos de las drogas, con todos los riesgos que esto conlleva para la seguridad del propio conductor/a y de todas las personas con las que se cruza en la carretera o transitando por nuestras calles”, afirmó la Alcaldesa, Nati Algado. En la apertura de esta jornada le acompañaron la concejala de Seguridad, Beatriz Quintillán, el Inspector jefe de la Policía Local, Agustín Rubio, el Vicesecretario provincial del Sindicato SPPLB, Francisco Ángel González y el formador del sindicato y experto en la materia, Rubén Martínez.

Una vez finalizada esta formación, homologada por el IVASPE, los agentes de la Policía asistentes van a poder utilizar métodos de detección de drogas en la conducción como el “drogotest”, un dispositivo basado en una muestra de saliva que detecta el consumo reciente de drogas como cannabis, cocaína, anfetaminas, opiáceos, metanfetamina, etc.

En total, son 25 horas de formación que se imparten a lo largo de toda esta semana en el salón de actos de la Casa de Cultura de Finestrat. Metodología teórica, incluyendo formación médica, y también sesiones prácticas en entornos reales.

Desde el SPPLB hicieron público su agradecimiento al Ayuntamiento, a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Policía Local de Finestrat “al apostar por esta formación específica, homologada y, por tanto, con plena validez jurídica para detectar el consumo de drogas en aquellas personas que se ponen al volante”, afirmó el Vicesecretario provincial del Sindicato SPPLB, Francisco Ángel González