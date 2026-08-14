Finestrat recibe de la Diputación una subvención para la elaboración y evaluación de planes de igualdad de género

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Finestrat formaliza su adhesión al “espacio libre de LGTBIQ+fobia” de la Comunitat Valenciana. Un propuesta aprobada en el último pleno municipal por unanimidad.

Dicha propuesta pone en valor la diversidad municipal y social y compromete a rechazar todo tipo de comportamiento y conducta constitutiva de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y /o expresión de género, con el fin de asegurar que todas las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ disfruten de un espacio libre de LGTBIQ+ fobia.

Se incluye a su vez el Protocolo Espacio libre de LGTBIQ+fobia de la Comunitat Valenciana con el fin de garantizar entornos seguros y respetuoso para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. La adhesión a este reconocimiento conlleva el compromiso por parte del Ayuntamiento de Finestrat de dar conocer la existencia de dicho protocolo en los ámbitos de actuación pertinentes, con indicación de su cumplimiento a las personas que visiten o trabajen en nuestras instalaciones o de manera online.

El reconocimiento como Espacios Libres de LGTBIQ+fobia de la Generalitat Valenciana responde a la voluntad de consolidar un entorno municipal basado en el respeto, la igualdad y la convivencia democrática, reforzando la prevención de cualquier forma de discriminación o violencia hacia las personas LGTBIQ+.

El Ayuntamiento de Finestrat asume que la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+ constituye un elemento esencial para garantizar una convivencia democrática basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas. El reconocimiento de nuestro ayuntamiento como Espacio Libre de LGTBIQ+fobia es un paso más, en la normalización, la protección y la puesta en valor de la diversidad, favoreciendo que todas las personas puedan desarrollar su vida con seguridad, dignidad y plena igualdad

Por otra parte, la misma Concejalía de Igualdad ha recibido de la Diputación de Alicante una subvención de un importe de 1.983,760 € dentro de la convocatoria “Subvenciones a Ayuntamientos y EATIM para elaboración y evaluación de Planes Igualdad de Género, 2026» para la evaluación del I Plan Municipal de Igualdad.