Finestrat podrá recibir más de medio millón de euros del Plan + Cerca y el Bono Consumo de la Diputación de Alicante

En palabras de la alcaldesa, Nati Algado, “el apoyo de las administraciones supramunicipales es clave para seguir reforzando servicios esenciales que reciben nuestros vecinos y vecinas cada día. Desde el Ayuntamiento estamos muy pendientes de todas esas ayudas y subvenciones a las que podemos optar para mejorar Finestrat. En este caso hablamos del Plan + Cerca y del Bono Consumo que acaba de lanzar la Diputación de Alicante. Han salido estas convocatorias y desde el área de Contratación ya estamos trabajando para lograr el Plan + Cerca 2026, que nos permite destinar esas ayudas a gastos generales; y el Bono Consumo que, un año más, representa una medida de apoyo directo a las familias y al empresariado local”.

Bono Consumo 2026

Por un lado, Finestrat podrá recibir hasta 182.930€ de la Diputación de Alicante para desarrollar su campaña BONO CONSUMO 2026. El objetivo de esta iniciativa, como en anteriores ediciones, es apoyar a las familias al reducir a la mitad el coste de sus compras con bono, y también apoyar al tejido empresarial local al dinamizar el consumo en establecimientos de proximidad, autónomos, pequeñas y medianas empresas.

El Bono Consumo distribuirá este año entre los municipios de la comarca de la Marina Baixa 2.954.350 euros, la cifra más alta en la historia de esta iniciativa que gestiona el área de Desarrollo Económico de la Diputación de Alicante y que arrancó por primera vez en el año 2022.

Plan + Cerca 2026

Por otra parte, el Ayuntamiento de Finestrat opta a 320.000€ de la Diputación de Alicante a través del Plan +Cerca. Un plan que tiene como finalidad apoyar a los municipios a la hora de hacer frente a gastos generales de funcionamiento y mantenimiento. En el caso de Finestrat esta cuantía se suele destinar a la limpieza de edificios municipales como centros educativos, bibliotecas, edificios culturales, consultorios médicos o instalaciones deportivas, entre otros. El importe para Finestrat en esta convocatoria asciende a 319.190’00€