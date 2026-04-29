Finestrat inicia los trámites para su segunda escuela infantil municipal

Ya está adjudicada la obra de la 2ª Escuela Infantil Municipal de Finestrat con más de 100 plazas para niños y niñas menores de 3 años. Muy pronto las obras empezarán justo en el centro de las urbanizaciones, a escasos metros del colegio Balcó de Finestrat y a menos de 500 metros del Instituto de Secundaria que ya se está construyendo. Una apuesta por nuestras familias, por la conciliación, por estar al lado de nuestros vecinos y vecinas, atendiendo una demanda que era necesaria para Finestrat», afirmó la alcaldesa. «Es una inversión muy importante, 1’8 millones de €, que fueron aprobados en el presupuesto para 2026. Unos presupuestos pensados nuestros vecinos y vecinas, en sus necesidades y que son claro ejemplo del compromiso de este gobierno con la educación y la conciliación en esta primera etapa de la infancia».

La 2ª Escuela Infantil de Finestrat tendrá más de 110 plazas para bebés menores de 3 años. El edificio será de una sola planta rectangular y el acceso peatonal se prevé desde calle Sevilla y avenida Barcelona. La Escuela dispondrá de 8 aulas: 2 para alumnado de 0 a 2 años; 4 aulas para 1 y 3 años; y otras dos aulas para 2-3 años. «Hablamos de un total de 116 plazas para dar respuesta a la demanda en esta franja de escolarización tan sensible y tan importante como son los bebés de 0 a 3 años». El edificio contará con sala polivalente, cocina, aula de usos múltiples, aseos, almacén, vestíbulo, sala de paso y patios con superficie mínima de 75m2.

Esta infraestructura educativa representa una inversión de 1’8 millón € por parte del Ayuntamiento. Y la construcción, adjudicada a Construcciones y Movimientos Ovisa SL, tiene un plazo previsto de ejecución de 14 meses desde su inicio.