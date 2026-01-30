Finestrat aprueba el presupuesto municipal de 2026 por 33,5 millones de euros

PRESUPUESTOS

El pleno del Ayuntamiento de Finestrat ha aprobado hoy el presupuesto municipal para 2026. Unas cuentas que, según ha explicado el edil de Hacienda, Guillermo Lloret, no presentan déficit inicial, no contemplan nueva deuda y apuestan por la prudencia en los ingresos y la sostenibilidad financiera.

Desde el grupo municipal socialista han votado en contra del presupuesto. Consideran que el Ayuntamiento dispone de un importante remanente de tesorería que permitiría amortizar deuda pendiente y critican que, año tras año, sobre dinero sin ejecutarse. El portavoz socialista, Juan Guillermo, ha señalado además el incremento en el gasto de algunos contratos municipales, como el de limpieza de edificios.

Por su parte, Nati Algado ha defendido el aumento del gasto en servicios básicos, asegurando que responde directamente a las demandas de la ciudadanía y al crecimiento del municipio en los últimos años.

