FGV adjudica el suministro de energía eléctrica para Tram d´Alacant

El importe de este contrato asciende a cerca de 22 millones de euros tanto para TRAM D’Alacant como Metrovalencia y ha sido adjudicado a por un periodo de un año, en concreto desde el 20 de agosto de 2026 hasta el 19 de agosto de 2027. Con esta contratación se garantiza el suministro eléctrico para las explotaciones que en conjunto, suman más de 270 kilómetros de red y cerca de 220 estaciones y paradas. Respecto a Alicante el suministro de energía permite ofrecer servicio en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y parte de la 9 de TRAM d’Alacant, a lo largo de 111 kilómetros de red y 71 estaciones y paradas.

Esta contratación está vinculada a los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas en base al acuerdo marco de la Central de Compras de la propia Generalitat.