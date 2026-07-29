El Festival Muxicalotxa celebra su 10.º aniversario en Callosa d'en Sarrià con una programación de primer nivel internacional

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Maribel Ferrándiz, y la asociación Ple A4 Amics de l'Orgue de Callosa d'en Sarrià presentan la décima edición del Festival Muxicalotxa. Según explica la edil de Cultura, Maribel Ferrándiz está cita se ha consolidado ya “como referente de la música antigua” y durante una década, ha contribuido a situar a Callosa d'en Sarrià en el mapa cultural”. Ferrándiz destaca además la puesta en valor del órgano barroco de la Iglesia Arciprestal Sant Joan Baptista.

La edición de 2026 adquiere un carácter especialmente simbólico al celebrar su 10.º aniversario, una efeméride que reunirá a algunos de los mejores intérpretes especializados en música histórica en un ciclo de cinco conciertos concebidos para ofrecer al público una experiencia artística única.

Ferrándiz, ha destacado que “Celebrar diez años de Muxicalotxa es celebrar el compromiso de Callosa d'en Sarrià con la cultura, la excelencia musical y la conservación de nuestro patrimonio. Esta edición reúne a intérpretes de primer nivel para seguir acercando la mejor música a nuestro pueblo y consolidando nuestro festival como una referencia dentro del panorama de la música antigua”.

La edil también ha querido poner en valor el trabajo desarrollado durante estos años por todas las personas e instituciones implicadas en el festival, “Muxicalotxa demuestra que un municipio como Callosa d'en Sarrià puede ofrecer una programación cultural de máxima calidad, convirtiendo nuestro patrimonio histórico en un escenario privilegiado para artistas de prestigio internacional. Invitamos a vecinos y visitantes a disfrutar de una edición irrepetible”.

Un cartel de lujo para celebrar una década de historia

La inauguración tendrá lugar el 4 de septiembre con uno de los acontecimientos culturales más destacados del año: la actuación de Capella de Ministrers, una de las formaciones de música antigua más prestigiosas de Europa, dirigida por el reconocido violagambista y musicólogo Carlos Magraner.

Con más de cuarenta años de trayectoria, una amplia discografía y una brillante carrera internacional, el conjunto interpretará el espectáculo "Lucretia Borgia", una producción de gran formato que supone una oportunidad excepcional para disfrutar en Callosa d'en Sarrià de una formación que ha llevado la música histórica valenciana y europea a algunos de los escenarios más importantes del mundo.

El festival continuará con una programación diseñada para mostrar la riqueza de la música renacentista y barroca a través de destacados especialistas internacionales: El 5 de septiembre, Juan Carlos de Mulder (vihuela y laúd) y la soprano Adriana Mayer ofrecerán el concierto "Gelosia d'amanti. Canciones y danzas (1500-1650)". El 6 de septiembre, El prestigioso organista italiano Stefano Molardi Scandali presentará "Viaggio organistico in Europa", un recorrido por la tradición organística europea. El 11 de septiembre, Los organistas Benantzi Bilbao y Javier Artigas protagonizarán un concierto a cuatro manos bajo el título "Ramillete oloroso de suaves flores de música". Y por último, el 12 de septiembre, el festival concluirá con el recital del organista italiano Andrea Ferretti, que interpretará "L'Organo Italiano: tre secoli di splendore musicale (XVII-XIX)", poniendo el broche final a una edición histórica.

Un festival que pone en valor el patrimonio de Callosa d'en Sarrià

Desde su creación, Muxicalotxa ha convertido el histórico órgano barroco de la Iglesia Arciprestal Sant Joan Baptista en el gran protagonista de una propuesta cultural que combina patrimonio, investigación musical y excelencia artística.

Durante estos diez años, el festival ha conseguido atraer a intérpretes de reconocido prestigio internacional y acercar al público un repertorio de enorme valor histórico, contribuyendo además a dinamizar la oferta cultural y turística del municipio.

Con esta décima edición, Callosa d'en Sarrià reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la conservación de su patrimonio histórico, ofreciendo cinco conciertos que convertirán nuevamente a la localidad en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música antigua.

“Muxicalotxa 2026 invita a vecinos, visitantes y aficionados a disfrutar de una programación excepcional en un entorno patrimonial incomparable, celebrando diez años de cultura, música y excelencia artística” ha concluido la responsable de cultura callosina.