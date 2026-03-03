empleo

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias celebra en Villajoyosa una feria de empleo

La cita será mañana 4 de marzo en el Teatre Auditori y reunirá cerca de 30 empresas

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el contacto directo entre empresas con necesidades reales de contratación y personas que buscan nuevas oportunidades laborales en la comarca de la Marina Baixa. Escuchamos a Rosa Llorca, concejal de empleo.

Durante la jornada se realizarán entrevistas rápidas, recogida de currículums y orientación sobre los perfiles profesionales más demandados. Además, contará con la colaboración de entidades de referencia como FEMPA, el Pacto por el Empleo Marina Baixa (POMB) y los prospectores de la FP Dual, que ofrecerán asesoramiento especializado.

